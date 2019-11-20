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Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk...
6 saat önce
Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019'a erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:14 Kaynak: İHA
Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019'a erteledi. - ANKARA
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