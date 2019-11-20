Son Dakika Haberleri: Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk...
Son Dakika 3. Sayfa Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk... - Son Dakika

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk...

6 saat önce

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019'a erteledi.

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 4 Aralık 2019'a erteledi.

Şule Çet'in şüpheli ölümüne ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk...

Şule Çet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:43 Kaynak: İHA
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