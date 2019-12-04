Son Dakika › Güncel › Şule Çet sanıklarından birine müebbet ve 12,5 yıl, diğerine 18 yıl 9 ay hapis (1) - Son Dakika
Şule Çet sanıklarından birine müebbet ve 12,5 yıl, diğerine 18 yıl 9 ay hapis (1)
7 saat önce
ANKARA'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:30 Kaynak: DHA
ANKARA'da, Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in (23), geçen 29 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili davada karar çıktı.
Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu'ya (34) 'kasten öldürmek', 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a (33) ise tüm suçlara yardımdan 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti