Şule İdil Dere davasında annenin sözleri yürekleri dağladı - Son Dakika

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin davada yine karar çıkmadı. Duruşmada konuşan anne Nesrin Aslan, "Kızım dikili ağacımdı benim. Dünyada başka hiçbir şeyim yok. Sorumlu bulunamıyor. Ben sorumluyu biliyorum. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada, kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. Suç bende" diyerek davanın uzamasına isyan etti.



Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 12. celsesi görüldü.



Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz 6 sanık katılırken, Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.



Mahkeme hakimi, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci, Teyfur Bingöl ve Zafer Karasaçlı'nın avukatının dosyadan çekildiğini belirtti. Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın avukatının mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmediğini tutanağa geçirdi.



"Kötü bir zamanda doğurdum ben kızımı"



Duruşmada söz alan Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan, "Dikili ağacımdı benim kızım. Dünyada başka hiçbir şeyim yok. Sorumlu bulunamıyor. Ben sorumluyu biliyorum. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada, kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende" dedi.



"Hukukçu kimliğimizden utanmalıyız"



Şule İdil'in babası Berdan Dere'nin avukatı Fahrettin Ozan, "Yargılamanın daha fazla uzatılmaması ve karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 23 yaşında evladını kaybetmiş anneye 'sorumluluk bende' dedirtecek hale gelmişsek, hepimiz hukukçu kimliğimizden utanmalıyız" diye konuştu.



Duruşma yine ertelendi



Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatı dosyadan çekilen sanık Zafer Karasaçlı'ya vekaletname sunmak üzere gelecek celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere'nin Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç'nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatıldı.



İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.



İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL