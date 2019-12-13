Şule İdil Dere davasında yargılanan isim İSPARK yönetiminde - Son Dakika
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Şule İdil Dere davasında yargılanan isim İSPARK yönetiminde

6 saat önce

İSTANBUL Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili davada yargılanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Kamil Celal Yıldırım, İBB'nin şirketlerinden İSPARK...

Şule İdil Dere davasında yargılanan isim İSPARK yönetiminde, System.String[]

İSTANBUL Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda 13 Mayıs 2016 tarihinde üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirmesiyle ilgili davada yargılanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Kamil Celal Yıldırım, İBB'nin şirketlerinden İSPARK yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Hafriyat kamyonu altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere davasında mahkeme 7 kez bilirkişi raporu istedi. Bilirkişi, Kamil Cemal Yıldırım'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı değerlendirmesi yaptı.

İBB ve onun bir şirketi olan İSTAÇ'ın 2016 yılında, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yürüttüğü inşaat çalışmasında, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- İngilizce İktisat Bölümü öğrencisi olan Şule İdil Dere (23) hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirmişti. Şule İdil Dere'nin ölümünün ardından, İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Ekim ayında görülen davanın 10. duruşmasında istenen 7. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. 11. duruşma 15 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

Davanın sanıkları arasında kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın yanı sıra, İSTAÇ A.Ş. görevlileri Tayfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İbrahim Ruhi Kelleci, İBB kontrol elemanı Ergun Ata, harita mühendisi Kamil Celal Yıldırım, Saffet Altındağ yer aldı.

SON BİLİRKİŞİ RAPORU

Mahkemenin istediği 7. bilirkişi raporu dava dosyasına girdi. Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın manevracı ve işaretçi ile iletişime geçmeden manevraya başlamaması, geri geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceğinin bilincinde olması gerektiği belirtilen bilirkişi raporunda, Kılıç asli kusurlu bulundu. Sanık İbrahim Ruhi Kelleci iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamadığı için asli kusurlu bulunurken, sanık Zafer Karasaçlı da her sene yenilenmesi gereken iş güvenliği eğitimini şoför Mümin Kılıç'a vermediği için tali kusurlu sayıldı. Bilirkişi, davanın diğer sanıkları Tayfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı değerlendirmesi yaptı.

'HUZUR HAKKI'

Öte yandan Kontrol elemanı harita mühendisi Kamil Celal Yıldırım, 21 Kasım 2019 tarihli İSPARK yönetim kurulu kararı ile İBB'nin şirketlerinden İSPARK A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Şirket yönetim kurulu üyelerine, 'huzur hakkı' adı altında her ay düzenli olarak, maaşlarının dışında ödeme yapılıyor. Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerinin memuriyet maaşlarından fazla olabiliyor. Her bir şirketin 'huzur hakkı' miktarı, şirketlerin yönetim kurulu kararı ile belirleniyor.

Mahkemenin davayla ilgili ne karar vereceği beklenirken, İSPARK yönetim kurulu üyesi seçilen Kamil Cemal Yıldırım'a 2016 yılında hazırlanan iddianamede 'taksirle ölüme neden olma' suçlaması yöneltilmişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
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