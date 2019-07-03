Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin  6. kez bilirkişi raporu alınmasına karar verildi

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA - KADIKÖY Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin açılan davaya devam edildi. Dava dosyasına gelen 5. bilirkişi raporunda eksikler olduğunu, raporun hukuki denetime elverişli olmadığını gerekçe gösteren mahkeme, aynı heyetten bir kez daha rapor alınmasına, raporda her sanık için ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Ergun Ata ve avukatları ile maktül Şule İdil Dere'nin babası Berdan Dere ve annesi Nesrin Aslan ile avukatları katıldı.





ÜÇ SANIĞA KUSUR ATFEDİLDİ

Hakim Rasim Uhrağ, istenen son bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini söyledi. Dava dosyasına giren 20 sayfalık 5. bilirkişi raporunda, kamyon şoförü Mumin Kılıç kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu bulundu. İSTAÇ A.Ş. Asya Yakası Kıyı Temizlik Şefi Teyfur Bingöl, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ tali kusurlu bulundu. Raporda, Şule İdil Dere'ye herhangi bir kusur atfedilmedi.





KAZAYI YAPAN SANIĞIN O İŞLE GÖREVLENDİRİLMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Sanık Saffet Altındağ, sanık Mumin Kılıç'ın olayın gerçekleştiği yerdeki iş ile görevlendirilmediğini savunarak, Mumin Kılıç'ın bu işle görevlendirildiğine ilişkin 3 Mart 2016 tarihli görevlendirme evrağının sahte olduğunu öne sürdü. Altındağ, "Mumin Kılıç bu işle görevlendirilmemiştir. İhale kapsamında çalıştırılan bir personel değildir" dedi. Hakim Rasim Uhrağ, "Bunu daha önce niye söylemedin" demesi üzerine Altındağ, belgeleri ancak temin edebildiğini söyledi.





AVUKAT: GÖREVLENDİRİLMEDİĞİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRIDIR

Mumin Kılıç'ın Avukatı İbrahim Ceyhan, müvekkilinin ihale kapsamında görevli personel olmadığını belirterek, "Ancak Büyükşehir Belediyesi'nin yazılı talebi ile bu iş kapsamında çalıştırılmak üzere geçici olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilmediği bir işte çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi. Şule İdili Dere'nin annesi Nesrin Aslan, "Bence cinayet çözüldü. Artık gereken neyse onun yapılmasını talep ediyorum, adalet istiyorum" diye konuştu.



6. RAPOR ALINACAK

Bilirkişi raporunun bazı sanıklar yönünden yaptığı değerlendirmede eksikler bulunduğunu, raporun hukuki denetime elverişli olmadığını gerekçe gösteren mahkeme, aynı heyetten bir kez daha rapor alınmasına, raporda her sanık için ayrı ayrı değerlendirme yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.





İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor. Dere'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç'ın, "Taksirle adam öldürme" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

