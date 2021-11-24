Üye Girişi
Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor - Son Dakika

Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor

24.11.2021 12:05
Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor

Adana'da bir lisenin biyoloji öğretmeni Şule Ersoy, ders konularına uyarladığı çeşitli drama ve oyunlarla 4 yıldır gönüllü olarak öğrencilere doğayı sevdirmeye çalışıyor.

Adana'da bir lisenin biyoloji öğretmeni Şule Ersoy, ders konularına uyarladığı çeşitli drama ve oyunlarla 4 yıldır gönüllü olarak öğrencilere doğayı sevdirmeye çalışıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi'nde görev yapan Ersoy, öğretmenliğinin yanında kendi eğitimini de sürdürerek birçok eğitim, kültür ve sanat faaliyetinde bulundu.

Okulda projelendirdiği biyoloji şenliği düzenleyen Ersoy, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Müdürlüğü projelerinde atölye liderlikleri yaptı.

Eğitici drama senaryoları yazan Ersoy'un, biyoloji dersinin drama ile işlenmesine yönelik hazırladığı ders örneği televizyonda yayınlandı.

2018'de "Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler" çalışmasında Adana temsilcisi seçilen Ersoy, drama hazırlama konusundaki yeteneği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol dahilinde gönüllü olarak 4 yıldır Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde biyoloji, türlerin çeşitliliği, çevre ve doğa konularına uyarladığı eğitici drama ve oyunlar eşliğinde çocuklara eğitim veriyor.

Şule öğretmenin biyoloji ve doğa konularına uyarladığı dramalar, derslerine girdiği öğrencilere doğayı sevdirmeyi, biyoçeşitliliği tanıtmayı ve çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Önce bahçeyi gezen çocuklar, daha sonra bu gezi sırasında verilen bilgileri konu edinen, özellikle soru sorma yeteneğini geliştiren oyunlar oynuyor, böylece bilgilerin hafızalarında daha kalıcı olması sağlanıyor.

Ersoy, AA muhabirine, öğretmenliğe başladıktan sonra mesleğini en iyi şekilde yapabilmek için biyoçeşitlilik eğitimi aldığını söyledi.

Bu yönde öğrenciler için araştırma gezileri düzenlemeye başladığını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim fakültesi ve biyoloji bölümünden aldığımız bilgiler sonucunda drama, öğretim ve öğretme kuralları, hafızada kalıcı bilgilerin oluşturulması, edinme yöntemlerini araştırarak ve bunları birleştirerek doğa gezileri yaptım. İlk doğa gezimi öğrencilerimle 20 yıl önce Karataş ilçesindeki lagünlere yaptım. Daha sonra da 4 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol dahilinde gönüllü olarak öğrencilere doğa eğitimi verip, devamında 'Ben kimim?' adlı dramayı ders konularına uyarlayarak öğrencilere oynatıyorum."

Ersoy, uygulamalı drama eğitiminin öğrenciye çok fazla katkısı olduğunu vurguladı.

"En büyük katkısı öğrencilerin eğlenmeleri." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"İşbirlikçi ortam sağlıyor, sıradanın dışında bir eğitim ortamı yaratılıyor, hayatın bir prototipini yaşatıyor, öğrencinin duyu organlarının çoğunluğuna hitap ediyor. Öğrenci kendi bir şeylerin sonucuna ulaşabiliyor. Oyunlarla öğrencilerin soru sorma ve problem çözme yetenekleri gelişiyor. Bizim çocukların sorunu problem çözme yeteneklerinin ellerinden gitmiş olması. Onu tekrar drama ile onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Bilimde her şey doğru soruyla başlar. Bilim insanının tek farkı o soruyu çözmek için gösterdiği sabır ve mücadeledir. Bunun ilk adımını atmaya çalışıyoruz."

"Bu şekilde öğrenmek daha kalıcı"

11. sınıf öğrencisi İlkay Adıyaman, uygulamalı eğitimde, konuyla ilgili çoğu şeyi bilmediğini fark ettiğini belirtti.

Adıyaman, "Bu şekilde uygulamalı eğitim ve oyun oynayarak bilgileri daha kalıcı olarak kazandım. Bahçede çok yer gezdik, öğrendik. Oyunda soru sorma yeteneği gelişiyor, kendime daha çok şey kattım. Özgüvenim arttı, bilmediğim şeylerdi, soru sorarak bunları arkadaşlarımla yaparak daha çok eğlendim. Bu şekilde öğrenmenin daha kalıcı ve etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nazlı Argunhan da bir ağacın kökenini gezerek öğrenmenin çok zevkli olduğunu dile getirdi.

Argunhan, "Gelip görmek, dokunmak, koklamak güzeldi. Oyunun mantığı, biraz özgüveni arttırıyor, soru sorma yeteneğini arttırıyor. Gözlem yaptırıyor. Bilmediğim bir şey olsaydı bunu bir daha unutamazdım sorduğum sorulardan dolayı." ifadelerini kullandı.

Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor
Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor
Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor
Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor
Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, oyunlar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu sebebiyle doğal gazı kesildi 12:38 15 bin nüfuslu sitenin fatura borcu sebebiyle doğal gazı kesildi Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi 11:39 "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına 10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!

Son Dakika Haberleri
12:33 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı
12:29 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi
12:28 Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
12:26 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
12:13 Nagehan Alçı'nın "Erzurum'da ekmek yok, ne yiyorlar? sorusuna Gürsel Tekin'den "Pasta yiyorlar" cevabı
12:04 Ekonomik kriz sebebiyle beşikteki bebekleri bile evlendirmeye başladılar
11:55 Zam sırası ayçiçek yağında: TMO ithalat ihalesi yaptı!
11:54 Rekor kıran dolar ve altın bugün ise inip çıkıyor
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi
11:51 CHP'li Başarır annesine küfür edildiğini öne sürmüştü! Bakan Soylu'dan "zehirli yılan" yanıtı!
Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar: İsteyen iş arama izni ücretini alabilir         
12:39
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu 13 günlük bebeğini karınca ilacıyla zehirleyen babanın sosyal medyada yazdıkları kan dondurdu         
11:58
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü         
11:43
Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu Tesisatçı, tıkalı su giderinde altın bileklik buldu         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 12:47:06. #1.12#
SON DAKİKA: Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement