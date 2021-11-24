Şule öğretmen öğrencilerine uyarlama dramayla doğayı sevdiriyor - Son Dakika

Adana'da bir lisenin biyoloji öğretmeni Şule Ersoy, ders konularına uyarladığı çeşitli drama ve oyunlarla 4 yıldır gönüllü olarak öğrencilere doğayı sevdirmeye çalışıyor.

Yaklaşık 20 yıldır Enver Kurttepeli Anadolu Lisesi'nde görev yapan Ersoy, öğretmenliğinin yanında kendi eğitimini de sürdürerek birçok eğitim, kültür ve sanat faaliyetinde bulundu.

Okulda projelendirdiği biyoloji şenliği düzenleyen Ersoy, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Müdürlüğü projelerinde atölye liderlikleri yaptı.

Eğitici drama senaryoları yazan Ersoy'un, biyoloji dersinin drama ile işlenmesine yönelik hazırladığı ders örneği televizyonda yayınlandı.

2018'de "Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler" çalışmasında Adana temsilcisi seçilen Ersoy, drama hazırlama konusundaki yeteneği nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol dahilinde gönüllü olarak 4 yıldır Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde biyoloji, türlerin çeşitliliği, çevre ve doğa konularına uyarladığı eğitici drama ve oyunlar eşliğinde çocuklara eğitim veriyor.

Şule öğretmenin biyoloji ve doğa konularına uyarladığı dramalar, derslerine girdiği öğrencilere doğayı sevdirmeyi, biyoçeşitliliği tanıtmayı ve çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Önce bahçeyi gezen çocuklar, daha sonra bu gezi sırasında verilen bilgileri konu edinen, özellikle soru sorma yeteneğini geliştiren oyunlar oynuyor, böylece bilgilerin hafızalarında daha kalıcı olması sağlanıyor.

Ersoy, AA muhabirine, öğretmenliğe başladıktan sonra mesleğini en iyi şekilde yapabilmek için biyoçeşitlilik eğitimi aldığını söyledi.

Bu yönde öğrenciler için araştırma gezileri düzenlemeye başladığını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim fakültesi ve biyoloji bölümünden aldığımız bilgiler sonucunda drama, öğretim ve öğretme kuralları, hafızada kalıcı bilgilerin oluşturulması, edinme yöntemlerini araştırarak ve bunları birleştirerek doğa gezileri yaptım. İlk doğa gezimi öğrencilerimle 20 yıl önce Karataş ilçesindeki lagünlere yaptım. Daha sonra da 4 yıldır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol dahilinde gönüllü olarak öğrencilere doğa eğitimi verip, devamında 'Ben kimim?' adlı dramayı ders konularına uyarlayarak öğrencilere oynatıyorum."

Ersoy, uygulamalı drama eğitiminin öğrenciye çok fazla katkısı olduğunu vurguladı.

"En büyük katkısı öğrencilerin eğlenmeleri." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"İşbirlikçi ortam sağlıyor, sıradanın dışında bir eğitim ortamı yaratılıyor, hayatın bir prototipini yaşatıyor, öğrencinin duyu organlarının çoğunluğuna hitap ediyor. Öğrenci kendi bir şeylerin sonucuna ulaşabiliyor. Oyunlarla öğrencilerin soru sorma ve problem çözme yetenekleri gelişiyor. Bizim çocukların sorunu problem çözme yeteneklerinin ellerinden gitmiş olması. Onu tekrar drama ile onlara kazandırmaya çalışıyoruz. Bilimde her şey doğru soruyla başlar. Bilim insanının tek farkı o soruyu çözmek için gösterdiği sabır ve mücadeledir. Bunun ilk adımını atmaya çalışıyoruz."

"Bu şekilde öğrenmek daha kalıcı"

11. sınıf öğrencisi İlkay Adıyaman, uygulamalı eğitimde, konuyla ilgili çoğu şeyi bilmediğini fark ettiğini belirtti.

Adıyaman, "Bu şekilde uygulamalı eğitim ve oyun oynayarak bilgileri daha kalıcı olarak kazandım. Bahçede çok yer gezdik, öğrendik. Oyunda soru sorma yeteneği gelişiyor, kendime daha çok şey kattım. Özgüvenim arttı, bilmediğim şeylerdi, soru sorarak bunları arkadaşlarımla yaparak daha çok eğlendim. Bu şekilde öğrenmenin daha kalıcı ve etkili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nazlı Argunhan da bir ağacın kökenini gezerek öğrenmenin çok zevkli olduğunu dile getirdi.

Argunhan, "Gelip görmek, dokunmak, koklamak güzeldi. Oyunun mantığı, biraz özgüveni arttırıyor, soru sorma yeteneğini arttırıyor. Gözlem yaptırıyor. Bilmediğim bir şey olsaydı bunu bir daha unutamazdım sorduğum sorulardan dolayı." ifadelerini kullandı.