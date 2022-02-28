Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

28.02.2022 10:53
Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

Kitapları, yazıları ve konferanslarıyla 1960-1970'li yıllarda öne çıkan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle geçen hayatı, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek.

Kitapları, yazıları ve konferanslarıyla 1960-1970'li yıllarda öne çıkan Şule Yüksel Şenler'in mücadelelerle geçen hayatı, vefatının 3. yılı dolayısıyla hazırlanan "Şule" belgeselinde ekranlara gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 60 dakikalık tek bölüm olarak hazırlanan belgeselde Şenler'in edebi yönü, mücadelesinin kritik durakları, özel eşyaları, az bilinen özellikleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde ilk kez bu akşam saat 19.45'te TRT 1 ile TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

Şenler'in hayat hikayesinin en önemli dönüm noktalarının ekrana geleceği belgeselin yönetmenliğini Efe Polat, yapımcılığını Mehmet Talha Geredeli üstlenirken senaryosunu ise Figen Koç yazdı.

Kendisini yakından tanıyanların, yaşamlarını etkilediklerinin tanıklıklarıyla aktarılan hayat hikayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdealist Hanımlar Derneği Kurucu Üyesi ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ve yakın arkadaşlarının hatıra ve görüşleri yer alıyor.

Belgesel, TRT 1 ve TRT Belgesel'in yanı sıra saat 20.00'de TRT Avaz, 20.55'te de TRT Türk'te ekranlara gelecek.

YORUMLAR
500
Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor? Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor? Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat'ta mı çekildi? Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı nerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Gönül Dağı dizisi Yozgat'ta mı çekildi?

Şule Yüksel Şenler, TRT Belgesel, Belgesel, Trt 1, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şule Yüksel Şenler'in hayatı 'Şule' belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:46 Rus askerlerin sözleri dikkat çekti: Bizi kandırdılar, tatbikat var dediler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
10:35 Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü!
10:34 Ukrayna'da hayat yeraltında sürüyor! Çocuklar "Anne hepimiz ölecek miyiz" diye soruyor!
10:33 Ukrayna halkından büyük ''Zelenskiy'' desteği! Son anket sonuçları açıklandı: Oy oranı yüzde 90'ı aştı!
10:24 Taksici şiddeti bitmiyor! Şimdi de yabancı uyruklu yolcuya yumruklu saldırı
10:21 Yargı'nın son bölümünde neler yaşandı? Mahkemeden Ceylin için ne karar çıktı?
10:19 Teşkilat'ta son bölümde neler oldu? Mete Başkan ne planlıyor?
10:12 TÜİK: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 11:02:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement