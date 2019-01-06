Son Dakika Haberleri: Süleyman Acar Seçim Çalışmalarına Başladı

Süleyman Acar Seçim Çalışmalarına Başladı

1 saat önce

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar yerel seçim çalışmalarına başladı.

Süleyman Acar Seçim Çalışmalarına Başladı, System.String[]
AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar yerel seçim çalışmalarına başladı.


Acar, ilk olarak pazarcı esnafını ziyaret edip, bereketli ve bol kazançlı günler diledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Acar, "Esnaf kardeşlerimizin sıcak ilgileri ve sevgi gösterileriyle karşılaştık. Bize gönüllerini açan, dualarını eksik etmeyen tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:43 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Kızılcahamam, Güncel
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