Süleyman Akbaba'nın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasıyla ilgili 4 sanığa dava açıldı - Son Dakika

Süleyman Akbaba'nın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasıyla ilgili 4 sanığa dava açıldı

22.12.2020 12:13
Süleyman Akbaba'nın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasıyla ilgili 4 sanığa dava açıldı, System.String[]

Süleyman Akbaba'nın öldürülüp, parçalara ayrılan cesedinin atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, 4 sanığa dava açıldı.

Süleyman Akbaba'nın öldürülüp, parçalara ayrılan cesedinin atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, 4 sanığa dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Birsen Akbaba'nın emniyete müracaat ederek, resmi nikahlı eşi maktul Süleyman Akbaba'dan 11 Temmuz'dan beri haber alamadığını bildirmesi üzerine yapılan çalışma sırasında 14 Temmuz'da, Büyükçekmece'de temizlik işçileri tarafından 7 poşet içerisinde bulunan ceset parçalarının maktule ait olduğu aktarıldı.

Maktulün komşusu sanık Alpaslan Aslan'ın eşinin telefonunda mesajlar bulduğu ve görüştüğü kişinin maktul Süleyman Akbaba olduğunu öğrendiği ifade edilen iddianamede, sanık Aslan'ın yaklaşık 1,5 yıldır eşiyle gayrı meşru ilişki yaşadığını iddia ettiği Akbaba'yı öldürmeyi planladığı ve olay tarihinden bir gün önce araç kiraladığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Aslan'ın eşine maktulü çağırmasını söylediği, maktul eve girdikten sonra sanığın direncini kırmak için önce kafasına bir cisimle vurduğu, sonrasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cesedi parçalara ayırıp poşetlere koyduğu belirtildi.

Sanık Alpaslan Aslan'ın maktule yönelik tasarlayarak öldürme suçunu işlediği vurgulanan iddianamede, sanık Nubar Aslan'ın ise maktulü olay yerine çağırıp suçun işlenmesini kolaylaştırarak suça iştirak ettiği tespitinde bulunuldu.

GPS kayıtlarından sanık Alpaslan Aslan'ın kiralamış olduğu aracın cesedin bulunduğu yerde 20 dakika kadar beklediği, bu süreçte sanığın maktule ait parçaları bıraktığı anlatılan iddianamede, sanık Aslan'ın yanındaki sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin cesedin atılmasına yardım ederek suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yönelik

İddianamede, savunması yer verilen sanık Alpaslan Aslan, eşiyle ilişkisi olduğunu öğrenince sinir kriz geçirerek maktulü öldürdüğünü, kasaplık yaptığı için maktulü eklem yerlerinden ayırdığını, evde kalması ve leke bırakması durumunda çocuklarının etkilenmemesi için cesedi poşetlere koyarak attığını dile getirdi.

Maktulün kafasında künt travma bulguları dikkate alındığında sanığın beyanlarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğundan itibar edilmemesi gerektiği belirtilen iddianamede, sanığın kendisini aldattığından şüphelenerek eşiyle tartışmalar yaşadığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Nubar Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin de "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpaslan Aslan, Büyükçekmece, Dava, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleyman Akbaba'nın öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasıyla ilgili 4 sanığa dava açıldı - Son Dakika


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