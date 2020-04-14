Süleyman Arat: Caner Erkin ve Gökhan Gönül kariyerlerini Fenerbahçe'de noktalamak istiyor

Spor camiasında koronavirüs testi pozitif çıkan ilk kişi olan Fenerbahçe Beko Menajeri Cenk Renda ile geçtiğimiz gün bir röportaj gerçekleştiren ve Renda'nın yaşadığı zorlu süreci kaleme döken muhabirimiz Süleyman Arat, o görüşmeye dair detayları açıklarken Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı ve olası transfer iddialarını da değerlendirdi.



Cenk Renda ile konuşurken gözlerinin dolduğunu ifade eden Arat, 'Onunla konuşurken kendim o süreci yaşamış gibi hissettim çok duygulandım. Hastanede kaldığı dönemde çocuklarına doyamadığını, Fenerbahçe taraftarı ile bir daha buluşamayacağını düşünmüş. Bunun yanı sıra hastane odasında geçen sürenin çok zor olduğunu ve ciddi ağrılarının olduğunu söyledi. Bunları yaşarken sürekli oda içerisinde yürüdüğünü ve günde 3 bin adım attığını, odaya gelen doktorun dahi yüzünü göremediğini bunların hastane sürecinde çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca Cenk Renda, virüsün Fenerbahçe Beko'nun Valencia ile oynadığı maçta geçtiğine yönelik şüpheleri var o maçta geçtiğinden şüpheleniyor.' ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe gündemiyle ilgili sorularımızı da yanıtlayan Süleyman Arat'ın verdiği yanıtlar şu şekilde:



Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, Fenerbahçe ile ilgili 'bir plan, proje olursa oturup konuşabiliriz' açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Kenan Koçak var mı?



Kenan Koçak isminin Fenerbahçe'de geçtiğini duymadım. Bu süre içerisinde hem kulübün ilgilendiği birçok hoca olduğunu hem de Fenerbahçe ile ilgilenen birçok hoca olduğunu biliyoruz. Koçak'ın açıklamalar çok doğal Fenerbahçe'yi herkes çalıştırmak ister bu bir seviye atlama. Ancak her şey yolunda gitse bile Fenerbahçe teknik direktör meselesini hemen çözemez ekonomik problemler devam ediyor bu durum sezonun noktalanmasına kadar gider.



Caner Erkin ile Gökhan Gönül, Fenerbahçe gündemindeki yerini koruyor mu?



Bir gerçek var ki hem Caner hem de Gökhan Gönül kulüp ile yakın temastalar ve Fenerbahçe'yi istiyorlar, futbol hayatlarını Fenerbahçe'de noktalamak istedikleri çok açık.



Fenerbahçe'nin bu sezon en formda isimlerinden olan Gustavo'ya Lyon talip olduğu iddia edildi. Fenerbahçe olası bir ayrılığa izin verebilir mi?



Asla ve katiyen Gustavo Fenerbahçe'den gidemez. Fenerbahçe taraftarının bu tarz haberlere sabrı kalmadı Gustavo gittikten sonra kiminle oynayacaksın bu konuda ihtimal dahi yok. Fenerbahçe Luiz Gustavo'yu satarsa Ali Koç tribünlerin gözünde çok kötü duruma düşer tüm kredisini bitirir. Böyle bir satışın asla olacağını düşünmüyorum. Vedat Muriç için de 6 aydır transfer haberleri çıkıyor bir alışma süreci oldu bu yüzden Fenerbahçe taraftarı Vedat'ın gitmesini anlayabilir ama Gustavo'nun gitmesi olacak şey değil.