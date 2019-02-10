Süleyman Aslankaya Güven Tazeledi

Kavak
Ziraat Odası Genel Kurulunda, Süleyman Arslankaya yeniden başkan seçildi.
Kavak Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Arslankaya ile Üzeyir Etli'nin listeleri yarıştı.
Delegelerden 85'inin oy kullandığı seçimde, Arslankaya 44, Etli ise 40 oy aldı. Bir oy geçersiz sayıldı.
Arslankaya'nın başkanlığında Murat Eren
, Bekir Yıldırım
, Hayati Demir
, Ramazan Alan, Mücahit Saygılı ve Osman Karatay
'dan oluşan Yönetim Kurulunun, ilk toplantısında görev dağılımı yapacağı bildirildi.
Arslankaya, delegelerin güvenini kazanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu zamana kadar sizlere hizmet yönünde elimden gelen tüm imkanlarımı zorladım. Bana güvendiniz, inandınız ve tekrar beni bu göreve uygun gördünüz. Sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağım. Beni günün 24 saatinde arayabilirsiniz. Çiftçilerimin menfaati doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Sizlere teşekkür ederim." dedi.