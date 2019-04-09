Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu

23 dakika önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu, System.String[]
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı.

Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:58 Kaynak: AA
Avrupa, Süleyman Atlı, Spor
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