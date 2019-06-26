Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı'dan bronz madalya
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Süleyman Atlı'dan bronz madalya

1 saat önce

Milli güreşçi Süleyman Atlı, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.

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Milli güreşçi Süleyman Atlı, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, üçüncülük maçında Ukraynalı Taras Markovych ile karşılaştı.
Rakibini 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:12 Kaynak: AA
Avrupa, Süleyman Atlı, Spor
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