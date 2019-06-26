Süleyman Atlı'dan bronz madalya
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Milli güreşçi Süleyman Atlı, 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08
Milli güreşçi Süleyman Atlı
, 2019 Avrupa
Oyunları'nda bronz madalya elde etti. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, üçüncülük maçında Ukraynalı Taras Markovych ile karşılaştı.
Rakibini 12-9 yenen Süleyman Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.
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