Süleyman Atlı'dan bronz madalya
24 dakika önce
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Atlı, bronz madalya kazandı.
Belarus
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa
Oyunları'nda milli güreşçi Süleyman Atlı
, bronz madalya kazandı.
2019 Avrupa Oyunları, Belarus'un başkenti Minst'te devam ediyor. 57 kiloda üçüncülük maçı için mindere çıkan milli güreşçi Süleyman Atlı, Ukraynalı Taras Markovych ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Atlı, Markovych'yi 12-9 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı. - İSTANBUL
Erdek'te üretilen balık soğanına Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden talep geldi
Galatasaray'ın gündemindeki Chicharito: Ayrılık kararı aldım
Beşiktaş, Leonel Di Placido ile el sıkıştı
Galatasaray, Bursasporlu Burak Kapacak'ı gündemine aldı