Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı
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Süleyman Atlı, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

1 saat önce

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.

Süleyman Atlı, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası serbest stil 57 kilo final mücadelesinde Rus Zavur Uguev'e 13-3 mağlup olan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı.


Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo final mücadelesine çıkan milli güreşçi Süleyman Atlı, gümüş madalya kazandı. 57 kilo final mücadelesinde Rus rakibi Zavur Uguev ile karşılaşan Atlı, dengeli geçen maçın son dakikalarında rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayınca mücadeleden 13-3 mağlup ayrılarak gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

Süleyman Atlı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:16 Kaynak: İHA
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