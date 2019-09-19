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Süleyman Atlı finale yükseldi

59 dakika önce

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

Süleyman Atlı finale yükseldi, System.String[]

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

Süleyman Atlı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:30 
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi
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