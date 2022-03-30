Süleyman Atlı: "Hatalardan ders çıkartıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" - Son Dakika
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Süleyman Atlı: "Hatalardan ders çıkartıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

30.03.2022 19:44
Süleyman Atlı: "Hatalardan ders çıkartıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Süleyman Atlı, bir üst sıklette ilk kez büyük bir şampiyonada yarıştığını ifade ederek, "Umarım bu hatalardan ders çıkarıp Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Süleyman Atlı, bir üst sıklette ilk kez büyük bir şampiyonada yarıştığını ifade ederek, "Umarım bu hatalardan ders çıkarıp Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" diye konuştu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda finalde kaybedip gümüş madalyanın sahibi olan Süleyman Atlı, müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye olarak buraya şampiyon olmak için geldiklerini ifade eden Atlı, "Yenip yenilmek sporun doğasında var. Final maçında kaybettim. İlk defa bir üst sıklette yarıştım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bir üst sıklette finale çıkmak güzel bir deneyimdi. Umarım bu hatalardan ders çıkarıp Dünya Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süleyman Atlı: 'Hatalardan ders çıkartıp ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim' - Son Dakika


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