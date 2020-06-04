Süleyman bebek

Antalya'da trafik kazasında yaralanan eşini görünce rahatsızlanan 8,5 aylık hamile Ganime Armağan'ın yapılan kontrollerinde, bebeğinde hayati risk oluşturan kordon düğümlenmeleri fark edildi. Armağan, acil gerçekleştirilen doğumla sağlıklı şekilde bebeğini kucağına aldı.

Mustafa Armağan'ın kullandığı motosiklete, 19 Mayıs'ta bir araç çarptı. Ayağı kırıldığı için hastaneye kaldırılan Armağan, tedavi altına alındı.

Kazadan haberdar olunca hastaneye giden 8,5 aylık hamile Ganime Armağan, eşini o halde görünce yaşadığı stres ve üzüntüden dolayı rahatsızlandı.

Armağan'ın yakınları, durumu hamileliğin takibini yapan Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ali Fuat Şengör'e bildirdi. Armağan, doktorunun bulunduğu hastaneye götürüldü.

Yapılan muayenede Armağan'ın bebeğinde hayati risk oluşturan kordon düğümlenmesi fark edildi. Vakit kaybetmek istemeyen Şengör ve ekibi, Armağan'ın acilen doğuma alınmasına karar verdi.

Eşi, geçirdiği kazadan dolayı hastanede olan Armağan, adını Süleyman koydukları ilk bebeğini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

"Buna bir 'mucize' diyebiliriz"

Anne Ganime Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi trafik kazasında yaralanınca çok üzüldüğünü ve stres nedeniyle rahatsızlandığını dile getirdi.

Doktorunun yönlendirmesiyle eşini bırakıp apar topar hastaneye gittiklerini aktaran Erdoğan, "Kontroller sonrası acil doğuma alınınca hem korktum hem de çok şaşırdım. Kordonda iki düğüm olmasına çok şaşırdık, şoke olduk. Doktor bey çocuğumuzun iki düğümle yaşamasına şaşırdı. Bu şekilde kazanın olup da benim hastaneye gelmeme sevindi. Buna bir 'mucize' diyebiliriz. Aynı günde şer gibi görünen hayra dönüştü." diye konuştu.

"Bana çarpan sürücüye teşekkür ediyorum"

Baba Mustafa Armağan ise geçirdiği kaza sayesinde eşinin fenalaşmasına adeta sevindiklerini dile getirdi.

Bebeklerinin hayati tehlikesinin bu şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Armağan, "Doğumun ardından doktorumuz da bana çarpan sürücüye teşekkür etmem gerektiğini söyledi. Erken gidilmese çocuğumuzu kaybetme riskimiz vardı. Hem hastaneye hem de bana çarpan sürücüye teşekkür ediyorum." dedi.

"Bir gün geç kalsak bebeği kaybedecektik"

Doğumu gerçekleştiren Doktor Ali Fuat Şengör de çift kordon düğümlenmesinin tıpta çok ender görünen olaylardan biri olduğunu bildirdi.

Normalde anne karnında bir kordon düğümlenmesi gördüklerini belirten Şengör, şunları kaydetti:

"Kordon düğümlenmesi, doğuma 2-3 hafta kala bebeğin anne karnında ölümüne yol açabiliyor. Fakat bu hastamızda bebek, iki defa kordon düğümlenmesi yapmış. Zamanında müdahale edildiği için herhangi bir solunum sıkıntısı ya da herhangi bir yaşamsal tehlikesi olmadı. Sağlıklı şekilde anne ve bebeği taburcu ettik. Hayatım boyunca ilk defa aynı sırada iki kordon düğümlenmesi gördüm. Bir gün geç kalsak bebeği kaybedecektik. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. "