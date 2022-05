Süleyman Bülbül: "Kişi Başına Gelirimiz 3 Bin 43 Dolar Eridi. Türk Lirası Dolar Karşısında En Fazla Değer Kaybeden Para Oldu"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Kişi başına gelirimiz 3 bin 43 dolar eridi. Enflasyon, Erdoğan'ın iş başına geldiği 2002 yılındaki seviyesini çoktan geçti. En yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasına girdik. Son bir yılda Türk lirası, benzer ülke para birimleri arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para oldu" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Bülbül, açıklamasında şunları söyledi:

"TÜRK LİRASI BİR YILDA YAKLAŞIK YÜZDE 95 DEĞER KAYBETTİ"

"8 yılda ülkemizin geliri 155 milyar dolar düştü. 8 yılda Erdoğan'ın 'Ben farklı bir Cumhurbaşkanı olacağım" dedi evet çok farklı bir cumhurbaşkanı oldu ve kişi başına gelirimiz 3 bin 43 dolar eridi. Enflasyon, Erdoğan'ın iş başına geldiği 2002 yılındaki seviyesini çoktan geçti. Üretici enflasyonu üç haneli rakamlara çıktı. Tüketici enflasyonunda son 20 yılın, üretici enflasyonunda ise son 27 yılın rekoru kırıldı. En yüksek gelire sahip 10 ülke arasına girme vaadi verdiler her zamanki sözleri gibi bu da tutmadı. Ama en yüksek enflasyona sahip 10 ülke arasına girdik.

Son bir yılda Türk lirası, benzer ülke para birimleri arasında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para oldu ve olmaya da devam ediyor. Geçen yıl mayıs ayı sonunda 1 dolar, 8 lira 57 kuruştu. 2022 Mayıs ayında yani bugün 1 dolar 17 liraya doğru gidiyor. Türk lirası bir yılda yaklaşık yüzde 95 değer kaybetti.

"KULLANMADIĞIMIZ KÖPRÜ, OTOYOL VE HAVAALANINA 9 MİLYAR 773 MİLYON 181 DOLAR ÖDEDİLER"

Tek adam rejiminin fiilen hayata geçtiği 2018 yılından bu yana şirketlerin borcu yüzde 44, ailelerin borcu yüzde 79, devletin borcu ise yüzde 91 arttı. Finans kesimi hariç ülkenin toplam borcu yüzde 62 arttı. Erdoğan, 'Faiz kötülüğün anası, babası' dedi. 2003-2021 yıllarında sadece Londra'daki bir avuç tefeciye ödenen dış borç faizi 196 milyar 438 milyon dolar. Aynı dönemde bütçeden yapılan toplam faiz ödemesi 513 milyar 698 milyon dolar.

Tek adam rejimi faiz lobilerine, her ay 2 milyar 253 milyon 59 bin 757 dolar, her gün 74 milyon 73 bin 197 dolar, her saat 3 milyon 86 bin 383 dolar ödedi. 'Milletin cebinden 1 kuruş çıkmadan yaptırıyoruz' dediler, yap-işlet-soy düzenini getirdiler. Döviz cinsinden garantileri yandaşlarına dağıttılar. Geçmediğimiz köprüye, otoyola, tünele, uçmadığımız havaalanına 2016-2021 döneminde 9 milyar 773 milyon 181 dolar ödediler."