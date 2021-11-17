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Süleyman Çakır Parkı hizmete açıldı - Son Dakika

Süleyman Çakır Parkı hizmete açıldı

17.11.2021 12:22
Süleyman Çakır Parkı hizmete açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından 2019 yılında yapımı tamamlanan ancak pandemi nedeniyle açılış töreni yapılamayan Süleyman Çakır Parkı, gerçekleştirilen tören ile hizmete açıldı.

Alanönü Mahallesi Ali Rıza Caddesi'nde bulunan Süleyman Çakır Parkı, 2 bin 820 metrekare bir alana sahip.

Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği tarafından gerçekleştirilen açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Süleyman Çakır'ın ailesi, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği Kurucu Başkanı İbrahim İpek, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Açılışta konuşan Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Öğretmenleri Derneği Başkanı Fatımatüzzehra Kıraç, destekleri için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

"KEŞKE ESKİŞEHİR'İN BÜTÜN YATIRIMCILARI HACI SÜLEYMAN ÇAKIR GİBİ DOĞRU VE HAYIRLI YATIRIMLAR YAPSA"

Hacı Süleyman Çakır'ın Eskişehir'de unutulmasının çok zor olduğunu belirten Başkan Kurt, Süleyman Çakır'ın büyük yatırımlara imza atan, binlerce öğrencinin yetişmesine katkısı olmuş olan değerli bir Eskişehirli olduğunu vurguladı. Başkan Kurt, yaptığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi: "Bana dernek yönetimi böyle bir öneri ile geldiği zaman hiç tereddüt etmeden, bu işi gerçekleştirebiliriz dedik. Bu gördüğünüz alana binlerce kamyon taşındı. Burası tepeydi, ama Hacı Süleyman Çakır'a yakışan alan da okulların olduğu bir alan olurdu. O nedenle burayı tercih ettik ve onun adını verdik. Keşke Eskişehir'in bütün yatırımcıları Hacı Süleyman Çakır gibi doğru ve hayırlı yatırımlar yapsa. Umarım bundan sonraki dönemde Eskişehir'in zenginleri, iş insanları Süleyman Çakır'ın izinden gider. Bizim arzumuz budur. Sizleri kutluyorum. Sahip çıkmak önemli bir duygu. Eskişehir'de Süleyman Çakır'ın okullarında yetişenlerin de onu unutturmayacağına inanıyorum. Her zaman yanınızdayım. Hayırlı uğurlu olsun."

Açılışta konuşan isimlerden biri de Hacı Süleyman Çakır'ın gelini Müslüme Çakır oldu. Çok mutlu olduklarını dile getiren Çakır, Başkan Kurt ve dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Süleyman Çakır Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Süleyman Çakır, Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Süleyman Çakır Parkı hizmete açıldı - Son Dakika


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