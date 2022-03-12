Süleyman Camisi Dernek Başkanı Hacıoğlu, Mariupol'deki caminin bombalanmadığını belirtti Açıklaması - Son Dakika
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Süleyman Camisi Dernek Başkanı Hacıoğlu, Mariupol'deki caminin bombalanmadığını belirtti Açıklaması

12.03.2022 16:34
Süleyman Camisi Dernek Başkanı Hacıoğlu, Mariupol'deki caminin bombalanmadığını belirtti Açıklaması

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin saldırılardan zarar görmediğini, caminin 2 kilometre uzağındaki mahallede çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin saldırılardan zarar görmediğini, caminin 2 kilometre uzağındaki mahallede çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Hacıoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında süren savaşta, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin bombalandığı haberlerine ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rus ordusunun Odessa ve Mariupol şehirlerinin merkezine giremediğini belirten Hacıoğlu, "Ruslar, Mariupol'ün çevresini sarmış durumda. Sürekli şehir merkezine ateş ediyorlar." diye konuştu.

Mariupol'de mahsur kalan sivillerin su, yiyecek, gibi ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Hacıoğlu, tahliye koridorlarının Rusların ateşi nedeniyle tam olarak kullanılamadığına dikkati çekti.

Hacıoğlu, Mariupol'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'yle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığına ifade ederek "Rusların şehir merkezine yönelik saldırıları hava savunma sistemleriyle çoğu zaman havada engelleniyor. Çatışmalar camiye iki kilometre uzaklıktaki mahallede yaşanıyor. Dün bir roket caminin 700 metre yakınına düştü. Camide herhangi bir hasar yok. Orada kalanların sağlık durumlarında da herhangi bir sorun yok." dedi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde 30 Türk vatandaşının bulunduğunu belirten Hacıoğlu, Mariupol'de tahliye edilmeyi bekleyen aileleriyle beraber 86 kişinin olduğunu kaydetti. Hacıoğlu, araçların bugün Mariupol'e geldiğini ve tahliyelerin yarın başlayacağını söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Mariupol'deki Türk vatandaşları ve aileleriyle ilgili sürekli Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdiğini, tahliyeleri bakanlıkla koordineli yürüttüklerini dile getirdi.

YORUMLAR
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34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul! 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul! AFAD Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi AFAD Ukrayna'ya bugüne kadar 43 insani yardım TIR'ı gönderildi

İsmail Hacıoğlu, Mariupol, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleyman Camisi Dernek Başkanı Hacıoğlu, Mariupol'deki caminin bombalanmadığını belirtti Açıklaması - Son Dakika


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