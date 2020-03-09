Süleyman Caner: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Süleyman Caner: '1 puanla yetinmek zorunda kaldık' - Son Dakika Spor

Süleyman Caner: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık"

7 saat önce

TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, müsabakayı değerlendirdi.

Süleyman Caner:

TFF 2. Lig'in 27. haftasında sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kalarak 1 puana razı olan Zonguldak Kömürspor'da Başkan Süleyman Caner, müsabakayı değerlendirdi.


Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Sarıyer karşısında gördükleri kırmızı kartın yanlış bir karar olduğunu söyleyerek, bu sebeple sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Caner, " Devrek'de ilk maçımız. Burada ilk hedefimiz galibiyetti. Ama ikinci yarı beklemediğimiz bir kırmızı kart var. Kırmızı kart olup olmadığı şüpheli. Ama benim görüşüm kırmızı kartlı bir pozisyon yok. Yanlış bir karar. Bu karar neticesinde yapacağımız değişiklikler etkilendi. 10 kişi kalmasaydık daha farklı olacaktı. Hücum hattında yapacağımız değişiklikler olacaktı. Buradan galip ayrılmamız gerekiyordu. Ama olmadı, 1 puanla yetindik. İnşallah önümüzdeki maçları en iyi şekilde geçireceğiz" dedi.


"Taraftarımız yalnız bırakmadı"


Karşılaşmanın seyircisiz olmasına rağmen taraftarın takımlarına destek verdiğini ifade eden Başkan Caner, "Maç seyircisizdi. Buna rağmen taraftarımız bizleri yalnız bırakmadı. Binaların tepesinden bizlere destek verdiler. Bizim taraftarımız çok büyük. Onların burada yüzünü güldüremedik. İnşallah bir dahaki maçlarda yüzlerini güldüreceğiz" diye konuştu.


" Samsunspor'u yenmek istiyoruz"


Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Samsunspor maçına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Önümüzde Samsunspor maçı var. Biliyorsunuz ligin lideri, güçlü bir takım. Ekonomik yönde de güçlü bir takımlar. Orada değer verdiğimiz, Zonguldak'ın gururu Ertuğrul hocamız var. Ona da başarılar diliyorum. Samsun maçı zor olacak. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yaparak sahaya kazanmak için çıkacağız. Galibiyete ihtiyacımız var. Hak edenin kazandığı bir maç olsun" açıklamasını yaptı. - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüse yakalanan adam, virüsü başkalarına yaymak için art arda iki bara gitti
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, 14 cm'ye kadar incelme sağlayan Ahtapot Zayıflama tekniğini anlattı Fenerbahçe, Avrupa kupalarına gidebilmek için ekonomik hazırlıklarını 31 Mart'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda Falcao, Kolombiya Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı

Son Dakika Haberleri
21:10 Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
21:07 Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti
21:04 Futbol: Süper Lig
21:03 İtalya'daki tüm spor aktiviteleri, 3 Nisan'a kadar askıya alındı
21:03 Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleyman Caner: "1 puanla yetinmek zorunda kaldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]