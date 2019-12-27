Süleyman Caner: "Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Süleyman Caner: 'Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamıyoruz' - Son Dakika Spor

Süleyman Caner: "Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamıyoruz"

6 saat önce

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ikinci yarı hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Süleyman Caner:

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ikinci yarı hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.


Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya'da devam ettiğini söyleyerek, maddi sıkıntılar nedeniyle transfer konusunda sıkıntı çektiklerini vurguladı. Başkan Caner, ayrıca milletvekillerinden transfer konusunda destek istediklerini ve destek verildiği takdirde istedikleri transferleri yapacaklarını söyledi.


"İkinci yarı hazırlıkları Antalya'da devam ediyor"


Başkan Caner, iki haftalık bir kamp süreci geçireceklerini belirterek, "İkinci yarı hazırlıklarımız Antalya'da devam ediyor. 2 haftalık bir kamp sürecimiz var. Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde oyuncularımız ikinci yarıya hazırlanıyor. İnşallah ikinci yarı bambaşka bir Zonguldak Kömürspor olacak. Kampımıza katılacak oyuncular olacak. Bunun için A.Ş Başkanımız Hakan Hürfikir arkadaşımız uğraşıyor. Amacımız ikinci yarı hedeflediğimiz Play-off'u yakalamak" dedi.


"Transfer konusunda maddi sıkıntılarımız var"


Transfer konusunda maddi sıkıntılarının olduğunu ifade Başkan Caner, "Maddi konularda hiç bir desteğimiz yok. Yönetimimizle toplanarak kamp masraflarını toparlamak için uğraşıyoruz. Transfer noktasında en ufak bir yardım da olsa maalesef hiç bir destek görmüyoruz. Maddi kaynak olmadığı için tespit ettiğimiz oyuncuları alamıyoruz. Maddi sıkıntı bizi o noktada çok büyük zorluyor" şeklinde konuştu.


Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, milletvekillerinden destek istediklerini dile getirerek, "Daha transfer sezonu bitmiş değil. Milletvekillerimiz, Valimiz ve Belediye Başkanımız el ele verirsek ikinci yarı çok farklı bir Zonguldak Kömürspor oluruz. Bunu bizden kimse esirgemesin. Ak Parti Milletvekillerimiz Hamdi Uçar ve Polat Türkmen'le konuştuk. Diğer milletvekillerimizle de görüşüceğiz. Bu konuda duyarsız kalmayalım. Verecekleri en ufak destek bir futbolcu olarak geri dönecektir. Transferin bitmesine de az kaldı. Çok rahat futbolcu alabiliriz. Devre arası olduğu için futbolcu fiyatları da düştü. En ufak bir yardım bize futbolcu olarak geri dönecek. Bütün Zonguldak sevdalılarından destek bekliyoruz. Devre arasında iyi bir Zonguldak Kömürspor görmek istiyorsak herkes elini taşın altına koyacak" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı
Fenerbahçe Ozan Tufan ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı Yerli otomobile bir talip de Zonguldak'tan Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi

Son Dakika Haberleri
23:31 Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şov! Tam 4 gol... - Son Dakika Spor
23:30 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
23:12 84'üncü Atatürk Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika Spor
23:12 Ertaç Özbir: "11 kişi olsak daha iyisini yapabilirdik" - Son Dakika Spor
23:09 Milletvekili Alpay Özalan: TFF'nin kararına herkesin uyması gerekir - Son Dakika Spor
23:08 Hamza Hamzaoğlu: Kırmızı kart öncesi hakem, oyuncuyu azmettirdi - Son Dakika Spor
23:04 Rıdvan Dilmen: MHK, gitmemek için emzik dağıtıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 23:34:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleyman Caner: "Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]