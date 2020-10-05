"Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

"Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenecek "Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri" yarışmasının bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenecek "Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri" yarışmasının bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak İletişim Fakültesi Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektör Vekili Kılıç, İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlenecek yarışma ile güzel bir işbirliğine imza attıklarını belirtti.

Kılıç, "Ödül törenleriyle ilgili sektördeki çalışanları motive etmek, üretkenliklerini artırmak ve daha nitelikli çıktı ile ürünler elde etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan önemli teşvik mekanizmalarıdır. Bugün burada çok güzel bir işbirliği örneğini görmekteyiz. Nitelikli medya üretimi konusunda genç iletişimcilerimizi ve şehrimizin değerli basın mensuplarını teşvik etmek amacıyla güzel bir yarışma düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Altınkaya ise konuşmasında, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak her zaman ERÜ İletişim Fakültesi ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini belirterek bu işbirliğini Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri ile yeni bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Altınkaya ayrıca Süleyman Çetinasaya Medya Ödülleri'nin kendilerinin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri medya ödül töreni ile birlikte organize edileceğini belirtti.

Ödül törenin detayları hakkında bilgi veren Aydın da bu organizasyonun temel amacının şehrin medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkenin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Toplantı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Vahit İlhan ve Dr. Öğr. Üyesi Fikret Yazıcı'nın başvuru şartları hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.

İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri' bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1603 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıfta daha okula başlıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor
Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş         
20:52
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Azerbaycan'ın Ermenistan'a sağladığı üstünlük Rus basınında: Türk SİHA'ları önemli rol oynuyor Azerbaycan'ın Ermenistan'a sağladığı üstünlük Rus basınında: Türk SİHA'ları önemli rol oynuyor         
19:24
Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi         
19:13
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak         
16:33
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 21:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei