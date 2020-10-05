Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek.

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek, System.String[]

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek.

Düzenlenecek olan yarışmanın tanıtımı ERÜ İletişim Fakültesi Süleyman Çetinsaya Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Kılıç; çalışanların teşvik edilerek daha üretken bir medya üretiminin söz konusu olacağını aktardı. Kılıç; "Ödüllendirme programları; ilgili sektördeki çalışanları motive etmek, üretkenliklerini artırmak, daha nitelikli ürünler elde etmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan önemli teşvik mekanizmalarıdır. Burada bugün çok güzel işbirliği örneği görüyoruz. Akademi tarafından iletişim fakültemiz, sahada yer alan, sektörü iyi bilen Kayseri Gazeteciler Cemiyetimiz güzel bir işbirliğine imza atarak ve anlamlı bir isim vererek özellikle nitelikli medya üretimi konusunda güzel bir ödül programı tesis etmişler. Amacına ulaşacağına düşünüyoruz. Her yıl belirlenecek tematik bir alanda 2 ana kategoride ve 6 alt grupta oluşturulan bu medya ödülleri yerini bulacaktır. Çalışanlarımız teşvik edilerek daha üretken bir medya üretimi söz konusu olacaktır. Bu konuda biz de rektörlük olarak fakültemizle birlikte bu sürecin kalıcı ve marka haline gelebilmesi için elimizden gelen tüm desteği sarf edeceğiz. Anlamlı bir isim, gerçekten iletişim fakültemizin ve diğer üniversite birimlerimizde Çetinsaya ailesinin çok önemli katkıları var. Kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmasının başında dünyanın Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil halka yaptığı vahşeti görmesi gerektiğini ifade eden KGC Başkanı Veli Altınkaya; "Medyada takip ediyoruz; Ermenilerin sivil vatandaşların bulunduğu yerleşim yerlerine attıkları bombalar nedeniyle meslektaşlarımız orada çok zor şartlarda çalışıyorlar. Dilerim ki dünya Ermenistan'ın bu zulmünü, işgalini, masum insanlara karşı uyguladığı soykırımı, katliamı, vahşeti görmüş olsun. Ama dünya maalesef yıllardır Ermenileri şımarttığı gibi bugün de şımartıyor" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yılda iki ödül töreninin birlikte yapılacağını kaydeden Başkan Altınkaya, "Sayın rektörümüzün talimatıyla önümüzdeki yıl inşallah iki ödül törenini birlikte yapacağız. Hem bizim Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel ödül töreni hem de üniversitenin işbirliğiyle iletişim fakültesinin önderliğindeki Süleyman Çetinsaya beyin adına bu ödül töreni düzenlenecek. Hocam da fevkalade güzel iki konuyu tespit etmiş. Biri kadın, diğeri ise şehir ve medya. Elbette yaşadığımız şehir hepimiz için çok önemli. 2020 yılı içerisinde yazılan yazı, yorum, haber, televizyon, radyo, gazete, sosyal medya her neyse buradaki çalışmalar üzerinde ödüller verilecek. Çok da fazla bir vaktimiz yok, Arkadaşlarımız şimdiden yılbaşına kadar bu yönde bir gayret sarf ederlerse mutlu olurum. Özellikle genç arkadaşlarımın bu konuya daha fazla ilgi ve alaka göstereceğini umuyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri tanıtımını Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vahit İlhan, Dr. Öğretim Üyesi Fikret Yazıcı yaptı. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Ocak 2021. - KAYSERİ

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek
Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek
Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek

İletişim Bilimleri Fakültesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kayseri, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

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