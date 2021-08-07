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Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai - Son Dakika

Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai

07.08.2021 10:19

Son dakika haberlerine göre Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun bir dönem geçiren Süleyman Demirel Havalimanı, söndürme helikopterleri ile ihtiyaç halinde uçaklara yakıt ve su ikmali sağlıyor.

Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai

ISPARTA - Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun bir dönem geçiren Süleyman Demirel Havalimanı, söndürme helikopterleri ile ihtiyaç halinde uçaklara yakıt ve su ikmali sağlıyor. Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde pazartesi günü başlayan orman yangınları için helikopterler havalimanına toplam yaklaşık 150 kez iniş ve kalkış yaptı.

Türkiye, orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede karadan olduğu gibi havadan da destek sağlanıyor. Söndürme helikopterleri ve uçakları için ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nebağlı havalimanlarına büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kullanılan orman yangını söndürme uçaklarına su ikmali Antalya, Dalaman ve İzmir havalimanlarında olduğu gibi ihtiyaç halinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda da ARFF birimlerince yapılıyor. Ayrıca söndürme amaçlı kullanılan hava araçlarına yakıt ikmali yapılırken her hava aracı için emniyet tedbirleri ARFF birimleri tarafından dikkatlice alınıyor.

Yaklaşık 150 iniş ve kalkış yapıldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangınla mücadele sürerken, bu bölgeye müdahale eden helikopterler Süleyman Demirel Havalimanı'ndan havalanıyor. Bir helikopter kalkış yaptıktan sonra 9 kez su alıp yangın bölgesine müdahalede bulunuyor. Yakıt ikmali yapmadan 2 saat havada kalabilen helikopterlerin trafiği, yangınlar nedeniyle daha yoğun bir dönem geçiren Süleyman Demirel Havalimanı'nın hava trafik birimi tarafından özenle takip ediliyor. 2 Ağustos'tan bu yana helikopterler havalimanına yaklaşık toplam 150 kez iniş ve kalkış yaptı.

Ukrayna'dan gelen gece görüşlü helikopterler SD Havalimanı'nda

Öte yandan Ukrayna'dan gelen 5 gece görüş sistemine sahip helikopter Süleyman Demirel Havalimanı'na konuşlandı. Gün içerisinde bölgedeki yangınlara müdahale için havalanan helikopterler gecede yoğun mesai harcıyor.

Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai
Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai

Orman Yangınları, Süleyman Demirel, Sütçüler, Isparta, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Süleyman Demirel Havalimanı'nda yangınlarla mücadelede yoğun mesai - Son Dakika


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