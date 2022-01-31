Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da katıldığı bir etkinlikte mikrofonu eline alan küçük bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısında kim? O adam hain hain." demesi büyük yankı uyandırdı. Muhalefet kanadından söz konusu ifade için tepki üstüne tepki gelirken sosyal medyada ise eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bir miting anısı gündem oldu.

DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAF

Yıllar önce Demirel'in bir mitingi sırasında elinde o zaman en büyük rakibi Bülent Ecevit posteri taşıyan bir çocuğun gelmesi ile başlayan hikaye, yeniden gündeme taşındı. Küçük çocuğun Ecevit'e selam göndermek istediğini söylemesi üzerine Demirel bu talebi memnuniyetle karşılar. "Tabii ki selamını iletebilirsin" diyen Demirel, daha sonra Ecevit posterini taşıyan küçük çocukla kameralara poz verir.

İşte yeniden gündem olan o kare: