Süleyman Demirel'in köyünde kısmi karantina - Son Dakika

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'e Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından, kısmi karantina kararı alındı.

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dünyaya geldiği ve anıt mezarının bulunduğu Isparta Atabey'e bağlı İslamköy'e, Şanlıurfa'dan tarım sektöründe çalışmak üzere mevsimlik işçi olarak gelen kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Koronavirüs tespit edilen kişi karantinaya alınırken, temasta bulunduğu belirlenen 11 kişi ise gözlem altına alındı. Giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı köyde yürütülen filyasyon çalışmalarının ardından kısmi karantina kararı alındı.

Atabey Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlçemize bağlı İslamköy'de yapılan testler sonucunda Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlar olması nedeniyle vakaların temaslı sayısının çok olabileceğinden, Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Atabey ilçesi İslamköy'e Orta Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nin Süleyman Demirel Bulvarı'nı kestiği noktadan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Yeni Cami sokağı kestiği noktaya, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Güney istikametinde Yeni sokağın, Şehir Yolu sokağı kestiği noktaya kadar, 3 Haziran 2020 tarihi saat 17.00 itibarıyla 17 Haziran 2020 tarihi saat 17.00'a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmıştır."