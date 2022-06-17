Süleyman Demirel, kabri başında anıldı - Son Dakika
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Süleyman Demirel, kabri başında anıldı

17.06.2022 12:56
Süleyman Demirel, kabri başında anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı. Demirel'in Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe'de bulunan anıt mezarında tören düzenlendi.

İki yıldır pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan anma törenine bu yıl çok sayıda katılım oldu. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz,  CHP Milletvekili İlhan Kesici, İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, eski bakanlar Yaşar Topçu, Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Demirel ailesi ve çok sayıda bürokrat, siyasetçi ve vatandaş katıldı.

Tören, Kuran okunması ve ardından Isparta Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edilmesiyle başladı. Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabir başına konuldu. 1 dakikalık saygı duruşu sonrası törene katılanlar aileye taziye dileklerini sundu.'İLK TANIYAN SİYASETÇİYİM'Süleyman Demirel ile uzun yıllar siyaset yapan Esat Kıratlıoğlu, yol arkadaşı hakkındaki duygularını şöyle dile getirdi: "Süleyman Demirel'i öyle zannediyorum ki ilk tanıyan siyasetçiyim. Rahmetli DSİ Genel Müdürü iken abim Demokrat Parti milletvekiliydi. Ben de üniversite bitirip yeni dönmüştüm. Beni aldı 'Seni şimdi ilerinin büyük devlet adamıyla tanıştıracağım' dedi ve Demirel'le tanıştırdı. Mart 1960 yılıydı. Ondan sonra rahmetli Demirel'le dostluğumuz onun yanında beraber çalışmamız hep devam etti. Benim için Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından birisidir."'TÜRKİYE'YE EN ÇOK HİZMET EDEN LİDERLERDEN BİRİYDİ'

Doğru Yol Partisi Antalya eski merkez ilçe başkanlarından Abdurrahman Fırtına da Demirel'i anmak üzere Isparta'ya geldi. Fırtına, "Antalya'dan geliyoruz. Antalyalılar Demirel'i çok sever. Artı Türkiye çok sever, sevmesi de lazım. Türkiye'ye bu hizmetleri yapan gelmiş geçmiş liderlerimizden birisidir" dedi.  Anma törenine çevre illerden ve Ankara'dan çok sayıda ziyaretçi gelmesi dikkat çekti. Anıt mezara gün boyu ziyaretçi akını devam etti.


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İslamköylüler Süleyman Demirel ile anılarını anlattı İslamköylüler Süleyman Demirel ile anılarını anlattı
Kaynak: DHA

Süleyman Demirel, Isparta, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleyman Demirel, kabri başında anıldı - Son Dakika

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