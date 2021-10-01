Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencinin hayatına mal olan inşaatta önlem alındı - Son Dakika

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

Eşi ve 2 çocuğunu elleriyle boğarak öldürdü! Savunması da olay kadar korkunç

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrencinin hayatına mal olan inşaatta önlem alındı

Uyarı levhasının bulunmadığı alanın çevresi tel örgü ve tahtalarla kapatıldı

Diş Hekimleri Birliği:

"İhmal ve tedbirsizliğin sorumluları hakkında başlatılan hukuki işlemin süratle sonuçlandırılmasını bekliyoruz"

ISPARTA - Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsünde yemekhane inşaatı temeline düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in ölümünden sonra inşaatın etrafında güvenlik önlemi artırıldı. İnşaatın çevresi tel örgü ve tahtalarla kapatılırken, uyarı levhasının bulunmaması dikkat çekti.

Feci olay, 29 Eylül Çarşamba günü akşam 22.30 sıralarında SDÜ Doğu Yerleşkesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. Dün sabah saatlerinde bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Cirit'in cenazesi, otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsiden sonra gencin cenazesi ailesi tarafından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine götürülürken, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Üniversite öğrencisinin ölümünden sonra inşaat çukurunun etrafında güvenlik önlemi artırılmasına rağmen inşaat çevresinde uyarıcı levha olmaması dikkat çekti. İnşaat firması ölüme sebep olan çukurun etrafını tel örgü ve tahtalarla kapattı.

İhmal ve tedbirsizlik iddiası

Türk Dişhekimleri Birliği, olayın kaza değil, ihmalkarlık olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Türk Dişhekimleri Birliği'nin mesajında, "Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde 29 Eylül Çarşamba günü yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit vahim bir tedbirsizlik sonucu yaşamını yitirmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen ihmal ve tedbirsizliğin sorumluları hakkında başlatılan hukuki işlemin süratle sonuçlandırılmasını bekliyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.