Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çarıkçı, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının milli bir marka olduğunu söyledi.

Dünyanın her yerinde AA'nın haber ve fotoğraflarıyla konulara hakim olduklarını belirten Çarıkçı, " Diyarbakır'daki annelerle alakalı fotoğrafın çok doğru bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum. İkinci tercihim Şanlıurfa'da kerpiç evlerle ilgili fotoğraf. Spor kategorisinde ise A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'da vermiş olduğu asker selamına oy verdim. Çünkü o da Avrupa'nın gerçek yüzünü bize gösterdi." diye konuştu.

Prof. Dr. Çarıkçı, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
21:39 Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'-2... - Son Dakika
21:38 (Görüntülü) (Özel görüntülerle) ŞİŞLİ'DE MARKET ÇALIŞANI PARASINI VERMEDEN MEYVE YİYEN TURİSTİ... - Son Dakika
21:32 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Son Dakika
21:32 Balıkesir yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Son Dakika
21:28 Meteorolojiden 5 il için sis uyarısı - Son Dakika
20:24 Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:44:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Çarıkçı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]