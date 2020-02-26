Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ), Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümü dolayısıyla "Hocalı Katliamı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm" konulu panel düzenlendi.



SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki panelde konuşan Azerbaycan Devlet Milli Kahramanı emekli Yarbay Vahid Kuliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan savaşta Türk askerlerinin ülkedeki askerlere eğitim verdiğini söyledi.

Azerbaycanlı gençlerin Türkiye'deki askeri okullarda eğitildiğini belirten Kuliyev, şunları dile getirdi:

"Günümüzde artık Azerbaycan'ın çok iyi silahları var, Türkiye'de ASELSAN ile de bir anlaşmamız var. Karabağ'da savaş çıktığında Türkiye hemen sınırı kapattı, hep yanımızda oldu. Azerbaycan bugün ayakta ama toprakları işgal altında, İran Müslüman bir ülke olarak Ermeni'ye yardım etti. İran'dan Ermenistan'a giden trenler Nahçivan'da arandığında silahlar çıktı. Onlara petrol verdi, elektrik verdi, doğal gaz hatları çekti. İran yardım etmeseydi Ermenistan'da bir kişi kalmazdı."

Azerbaycanlı gazeteci Seyfeddin Hüseyinli ise Isparta'da böyle bir programda buluşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu aktardı.

1967'de Sovyetler Birliği'nin çok güçlü olduğu bir dönemde, Süleyman Demirel'in ülkeyi ziyaret ettiğini belirten Hüseyinli, "O dönemde başlayan dostluğumuz, bizim bağımsızlığa kavuştuğumuz dönemde de devam etti. Biz Süleyman Demirel'i büyük bir devlet adamı olarak gördük." dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığına Bağlı Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Konseyi Üyesi Emin Hasanlı da Ermenilerin, çocuk, büyük, ihtiyar demeden herkesi şehit ettiğini söyledi.

Türklerin tarihte hiçbir zaman soykırım yapmadığını kaydeden Hasanlı, "Biz Ermenilerin tek çocuğunu dahi öldürmedik. Bizim askerlerimiz gidip okul patlatmadı, sivil insanları katletmediler. Bizim sınırda Ermenistan'ın köyleri var, ben o sınırlarda görev yapmış bir komutanım. Bizim hiçbir askerimiz oradaki sivil insana kurşun atmadı, atmıyor. Ama Ermenistan bundan üç yıl önce 2 yaşında bir çocuğumuzu öldürüyor." diye konuştu.