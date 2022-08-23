Edinilen bilgiye göre, "Cumhurbaşkanlarının gömlekçisi" olarak ün yapan terzi Celalettin Benli'nin İBB Kültür AŞ'de kültür etkinlikleri uzmanı olarak çalışan oğlu Kamil Özer Benli sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Benli, evinden yürüyerek gittiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen geçirdiği kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Ünlü Terzi Celalettin Benli'nin Oğlu Kamil Özer Benli Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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