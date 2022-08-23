Ünlü Terzi Celalettin Benli'nin Oğlu Kamil Özer Benli Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü Terzi Celalettin Benli'nin Oğlu Kamil Özer Benli Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitirdi

23.08.2022 17:53

Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da aralarında bulunduğu 6 Cumhurbaşkanı'nın gömlek ustalığını yapan terzi Celalettin Benli’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ’de çalışan oğlu Kamil Özer Benli geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

OKTAY YILDIRIM

Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ın da aralarında bulunduğu 6 Cumhurbaşkanı'nın gömlek ustalığını yapan terzi Celalettin Benli'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ'de çalışan oğlu Kamil Özer Benli geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, "Cumhurbaşkanlarının gömlekçisi" olarak ün yapan terzi Celalettin Benli'nin İBB Kültür AŞ'de kültür etkinlikleri uzmanı olarak çalışan oğlu Kamil Özer Benli sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Benli, evinden yürüyerek gittiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen geçirdiği kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 65 yıldır Beyoğlu'nda ısmarlama gömlek diken Celalettin Benli'yi seçimden sonra ziyaret etmişti. İmamoğlu, bu ziyaretinde Benli'ye gömlek ölçüsü verirken şakalaşmıştı.

YORUMLAR
500
Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti Rize'de 91 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi Rize'de Kore gazisi Mehmet Yanbay'ın cenazesi toprağa verildi
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kalp Krizi, Kamil Özer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü Terzi Celalettin Benli'nin Oğlu Kamil Özer Benli Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:53:14. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü Terzi Celalettin Benli'nin Oğlu Kamil Özer Benli Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement