Süleyman Hurma, Fatih Terim ve Marcao PFDK'da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sarı kırmızılı futbolcu Marcao ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile yöneticisi Serkan Hurma, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği disiplin sevklerini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakareti ve tedbire uymaması nedeniyle; Marcao kural dışı harekette bulunması sebebiyle, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ise hakareti ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Fatih Karagümrük'ün yöneticisi Serkan Hurma'nın ise talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü, "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle, Trabzonspor Kulübü ise Çaykur Rizespor maçındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.