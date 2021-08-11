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Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor - Son Dakika

Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor

11.08.2021 11:32

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yabancı oyuncu sınırlamasının Türk futboluna yarar sağlamayacağını bildirdi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, yabancı oyuncu sınırlamasının Türk futboluna yarar sağlamayacağını bildirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hurma, yeni sezon hazırlıkları, Türk futbolundaki yabancı oyuncu sınırlaması ve transfer çalışmasına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yeni sezona iyi hazırlandıklarını belirten Hurma, "İyi de transferler yaptık. Her takım gibi biz de iddialıyız. Çok zor bir lig, kolay geçmeyecek. Bu sene seyircimize de kavuşuyoruz. Koronavirüs sürecinin etkilerinden yavaş yavaş kurtulacağız. Biz Avrupa kupalarına katılmayı çok arzu ediyoruz. Umarım o hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

VavaCars ile yaptıkları isim ve forma göğüs sponsorluk anlaşmasını değerlendiren Hurma, şunları aktardı:

"VavaCars ile yapılan anlaşma bizim için önemli ve değerli. Bu sponsorluk anlaşması tamamen Karagümrük'ün ürettiği değerler, uluslararası arenada boy göstermesi ve geçtiğimiz üç sezonda önemli işler yapmasının sonucu. İnşallah bu tarz anlaşmalar, futbolumuzda bütün kulüpler için artar. Futbol gerçekten salgından ağır etkilendi. Faaliyetlerimiz durmadı ama neredeyse tüm gelirlerimiz yok oldu. Bu iki seneyi geçirmek bizim için çok kolay değildi. İnşallah bu sene bir nebze yaralarımızı sarmaya başlarız ki pandeminin etkileri bu sene de sürecek. Dolayısıyla özellikle güçlü Türk firmalarına çağrıda bulunuyorum, spora ve sporcuya mutlaka destek olsunlar. Bu aynı zamanda sosyal bir iş."

"Yabancı sınırı Türk oyuncuları olumsuz etkileyecek"

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı değişikliğin ardından yeni sezonda Süper Lig kulüplerinin kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilmesi, sahada da aynı anda en çok 8'inin yer alabilmesine ilişkin görüşlerini aktaran Hurma, bu kısıtlamanın Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğini öne sürdü.

Hurma, "Yabancı sınırı bizi olumsuz etkiledi. Birçok takımı da olumsuz etkiledi. Futbolu da olumsuz etkileyecek, Türk oyuncuları da olumsuz etkileyecek. Çünkü bu kısıtlamanın Türk futboluna bir faydası yok. Sonuçta alınan kararlara biz uyacağız. Bize sunulan imkanlarla rekabet etmeyi bileceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ndao'yu geri çağırdık"

Süleyman Hurma, Suudi Arabistan'ın El Ahli takımına transfer olduğu duyurulan Ndao'nun transferinin iptal olduğunu söyledi.

El Ahli'nin yapması gereken sorumlulukları yerine getirmediğini belirten Hurma, sözlerine şöyle devam etti:

"Ndao transferinde karşı tarafın yapması gereken şeyler henüz oluşmadı. Dolayısıyla o süre geçti ve biz oyuncumuzu geri çağırdık. 1-2 gün içerisinde burada olur. Bizim oyuncumuz, antrenmanlarına bizimle devam edecek. Zaten onun gitmesini arzu etmemiştik açıkçası. Tamamen oyuncumuzun önünü açmak için transferine izin vermiştik. Yoksa Ndao'nun gidişi Karagümrük adına büyük bir kazanım değildi."

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Hollandalı oyuncu Ryan Donk ile görüşme yapıp yapmadıklarının sorulması üzerine konuşan Hurma, "Birçok oyuncunun ismi bizimle anılıyor. Anılmayan oyuncular da var, bazı oyuncularla görüşüyoruz. Transfer durumu kesinlik kazanırsa açıklarız ama şuan için bir şey söyleyemeyeceğim. Bizim şu anda takımımız tamam. Belki bir iki tane fırsat transferi yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor
Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor
Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor
Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor

Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, Transfer, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleyman Hurma, yabancı sınırının Türk futbolunu olumsuz etkileyeceğine inanıyor - Son Dakika


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