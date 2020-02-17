Süleyman Karadeniz: "Altın madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Süleyman Karadeniz: 'Altın madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum' - Son Dakika Spor

Süleyman Karadeniz: "Altın madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum"

1 saat önce

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayı Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

İtalya'nın başkenti Roma'daki şampiyonada serbest stil 92 kilo finalinde İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu olan Süleyman Karadeniz, müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Şampiyon milli güreşçi, "Türkiye'ye armağan ediyorum. Bu madalyayı, özellikle Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere, Van'da çığ altında kalanlara ve Suriye'deki şehitlerimizin ailelerine armağan ediyorum. Onların yüreklerine bir nebze de olsa su serpmiş olmak istiyorum." dedi.

Müsabakaya da değinen Süleyman Karadeniz, "Biraz güçlü bir rakiple güreştim. Üst tarafı biraz daha güçlüydü bana göre. O yüzden pek tekli oyuna giriş yapamadım." ifadelerini kullandı.

Madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, "İlk madalyam altın olduğu için daha çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlarda da madalya almak ve olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya almak. " diye konuştu.

Süleyman Karadeniz, şunları kaydetti:

"Spora destek olan Cumhurbaşkanı'mız, Spor Bakanı'mız, Güreş Federasyonu Başkanı'mız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum."

Süleyman Karadeniz: Altın madalyayı Türkiye'ye armağan ediyorum

Karadeniz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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