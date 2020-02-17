Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika Dünya

Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Süleyman Karadeniz Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.


İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

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Karadeniz, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:49 
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