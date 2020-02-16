Süleyman Karadeniz'den altın madalya

İtalya 'nın başkenti Roma 'da düzenlenen şampiyonanın son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları gerçekleştirildi. Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşı karşıya geldi. Karadeniz, rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz , İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.

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