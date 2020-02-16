Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya - Son Dakika
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Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.

Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.


97 kiloda Süleyman Karadeniz, İtalyan Simone Lannottonı'yi 10-0 sayı tuşuyla Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Albarov'u 11-0 sayı tuşuyla Gürcü Irakli Mıtsouri'yi 7-1 öndeyken tuşladı. Karadeniz, finalde İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı


74 kiloda ise Soner Demirtaş repesaj müsabakalarında Azerbaycanlı rakibi Hacımırad Ghadzıev'i Hükmen, Moldovalı rakibi Valentin Borzin'i de 11-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Dağıstan asıllı Macar rakibi Murad Kuramagomedov ile karşılaşan Demirtaş, rakibini 5-0 yenerek madalyaya uzandı.


Türkiye'nin Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar şöyle:


Grekoromen


Erkekler


Gümüş Madalya


Kerem Kamal


Bronz Madalya


Selçuk Can


Cenk İldem


Kadınlarda


Gümüş Madalya


Yasemin Adar


Bronz Madalya


Bedia Gün


Serbest Stilde


Altın Madalya


Süleyman Karadeniz


Gümüş Madalya


Süleyman Atlı


Bronz Madalya


Haydar Yavuz


Soner Demirtaş


Toplamda


1 Altın Madalya


3 Gümüş Madalya


5 Bronz Madalya - İSTANBUL

Karadeniz, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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