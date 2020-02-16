Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya - Son Dakika
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Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya

6 saat önce

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.

Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya, System.String[]

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.

97 kiloda Süleyman Karadeniz, İtalyan Simone Lannottonı'yi 10-0 sayı tuşuyla Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Albarov'u 11-0 sayı tuşuyla Gürcü Irakli Mıtsouri'yi 7-1 öndeyken tuşladı. Karadeniz, finalde İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı

74 kiloda ise Soner Demirtaş repesaj müsabakalarında Azerbaycanlı rakibi Hacımırad Ghadzıev'i Hükmen, Moldovalı rakibi Valentin Borzin'i de 11-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Dağıstan asıllı Macar rakibi Murad Kuramagomedov ile karşılaşan Demirtaş, rakibini 5-0 yenerek madalyaya uzandı.

Türkiye'nin Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar şöyle:

Grekoromen

Erkekler

Gümüş Madalya

Kerem Kamal

Bronz Madalya

Selçuk Can

Cenk İldem

Kadınlarda

Gümüş Madalya

Yasemin Adar

Bronz Madalya

Bedia Gün

Serbest Stilde

Altın Madalya

Süleyman Karadeniz

Gümüş Madalya

Süleyman Atlı

Bronz Madalya

Haydar Yavuz

Soner Demirtaş

Toplamda

1 Altın Madalya

3 Gümüş Madalya

5 Bronz Madalya

(İHA)

Karadeniz, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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