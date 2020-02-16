Süleyman Karadeniz'den Avrupa'da altın madalya - Son Dakika

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz altın madalya kazandı.
97 kiloda Süleyman Karadeniz, İtalyan Simone Lannottonı'yi 10-0 sayı tuşuyla Azerbaycanlı rakibi Aslanbek Albarov'u 11-0 sayı tuşuyla Gürcü Irakli Mıtsouri'yi 7-1 öndeyken tuşladı. Karadeniz, finalde İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı
74 kiloda ise Soner Demirtaş repesaj müsabakalarında Azerbaycanlı rakibi Hacımırad Ghadzıev'i Hükmen, Moldovalı rakibi Valentin Borzin'i de 11-0 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya için Dağıstan asıllı Macar rakibi Murad Kuramagomedov ile karşılaşan Demirtaş, rakibini 5-0 yenerek madalyaya uzandı.
Türkiye'nin Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği başarılar şöyle:
Grekoromen
Erkekler
Gümüş Madalya
Kerem Kamal
Bronz Madalya
Selçuk Can
Cenk İldem
Kadınlarda
Gümüş Madalya
Yasemin Adar
Bronz Madalya
Bedia Gün
Serbest Stilde
Altın Madalya
Süleyman Karadeniz
Gümüş Madalya
Süleyman Atlı
Bronz Madalya
Haydar Yavuz
Soner Demirtaş
Toplamda
1 Altın Madalya
3 Gümüş Madalya
5 Bronz Madalya
(İHA)