Süleyman Karadeniz, yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, ilk tur müsabakasında Özbek rakibini İbragimov'u son sayı avantajı ile (3-3) yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Kazakistan'dan Alishe Yergali ile karşılaştı. Karadeniz, Kazak rakibine, 8-7 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finalde Amerikalı rakibi Snyder ile saat 12.45'te karşılaşacak.

