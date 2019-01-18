Son Dakika Haberleri: Süleyman Kılınç: "Gönül Belediyeciliği Yapacağız"

Süleyman Kılınç: "Gönül Belediyeciliği Yapacağız"

1 saat önce

AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

Süleyman Kılınç:
AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret etti.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve İl Başkan Yardımcısı Mevlana Akıncıoğlu, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret ederek Ahmet Arslantaş ile kent ve seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sıcak ve samimi sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Süleyman Kılınç, gönülleri fethederek gönül belediyeciliğini ön plana çıkartacaklarını söyledi.

Süleyman Kılınç, "İhlas Haber Ajansı kendi alanında çok güzel başarılara imza atıyor. Dünya ajansları içerisinde yer alması bizleri mutlu ediyor. 23 Kasım'da aday olarak belirlendik. O günden beri sahadayız. Akil insanlarla bir araya geliyoruz. Sivil toplum kuruluşları, basın kuruluşları ile bir araya geliyoruz. Halkımızdan müthiş teveccüh var. Belediyede nasıl hizmet edebiliriz düşüncesindeyiz. Çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Biz daha çok kılcal damarlarda çalışıyoruz. Mahallelerde, evlerde bire bir görüşmeler yapıyoruz. İnsanların gönüllerini alarak, gönül belediyeciliği yapacağız. Adıyaman'dan rekor bir oy alacağız. Hizmet anlayışıyla beraber, sosyal projelerle beraber gönül belediyeciliği yapacağız. Belediyecilikte şeffaflığa dikkat edeceğiz. Üniversitelerimizle, meslek örgütlerimizle, basınımızla belediyeyi birlikte yürüteceğiz. Basın bizim için olmazsa olmazdır. Güzel insanlarla beraber canla başla çalışacağız" dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, "Belediye Başkan Adayımız Süleyman Kılınç'ın isminin açıklanmasının ardından önce teşkilatlarımızla, bütün mahalle teşkilatlarımızla buluştuk. Bunun yanında kentin sivil toplum kuruluşlarını, kanaat önderlerimizi, ziyaret ederek, halkın temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Bu gün basınımızın ileri gelen kuruluşlarından İhlas Haber Ajansı ve Ahmet Arslantaş'ı ziyaret ediyoruz. Ahmet Arslantaş'ın basına büyük katkıları var. Basının öncü kuruluşlarından olan İHA'yı ziyaret ederek, bu kentin sorunlarına birlikte çözüm bulmak istedik. Basın ve bizler kentin sorunlarına çözüm bulmak için inşallah geleceğin belediye başkanı olacak olan Süleyman Kılınç ile birlikte istişare ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Ahmet Arslantaş, belediye başkan adayı, İhlas Haber Ajansı, Süleyman Kılınç, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti: İstanbul'da Favori Biziz İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı

Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 18:57:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Kılınç: "Gönül Belediyeciliği Yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]