Son Dakika Haberleri: Süleyman Kılınç Marangoz Esnafıyla Bir Araya Geldi

Süleyman Kılınç Marangoz Esnafıyla Bir Araya Geldi

19 dakika önce

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, marangozlar sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Süleyman Kılınç Marangoz Esnafıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, marangozlar sitesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve esnafları ziyaret ederek destek isteyen Süleyman Kılınç'a vatandaşlar yakın ilgi gösteriyor.

İlk olarak Ağaç İşleri ve Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk'u makamında ziyaret eden Süleyman Kılınç, daha sonra marangoz esnafını ziyaret etti.

Esnafın talep ve sorunlarını dinleyen ve beklentilerine ortak olan Süleyman Kılınç, "Her zaman samimi ve sıcakkanlı olan esnafımıza, hayırlı, bereketli bol kazançlı bir iş günü diliyorum. Esnafımız bu toplumun ileri gelen bireyleridir. Kapı kapı dolaşmaya ve davamızı anlatmaya devam ediyoruz. Bizleri misafir eden ve bizlere sıcak ilgi gösteren marangozlar sitesi esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

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