Süleyman Kılınç Projelerini Açıkladı

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği medya tanıtım buluşmasında kente yapılacak olan projelerini açıkladı.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, medya temsilcileriyle gerçekleştirdiği medya tanıtım buluşmasında kente yapılacak olan projelerini açıkladı.



Türkiye Petrolleri toplantı salonunda AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve medya mensupları buluşma gerçekleştirdi. AK Parti Başkanı Mehmet Dağtekin başta olmak üzere parti yöneticileri tanıtım toplantısına katıldı.



Süleyman Kılınç, göreve gelmesi halinde kendisinden önce görev yapan belediye başkanlarının taşıdığı bayrağı daha ilerilere taşımak istediğini belirterek, "Bizden önceki arkadaşlarımızın taşıdığı bayrağı, lekesiz bir şekilde azimle bizden sonra da hizmete devam edecek arkadaşlarımıza emanet edene kadar, bu halkın hizmetkarı olmaya adayız. Yorgunluk, umutsuzluk, karamsarlık, acizlik göstermeden bütün vatandaşlarımızın rahat edeceği, mutlu olacağı müreffeh bir şehir hedefimiz olacaktır.



Seçildikten sonra, aylarca, sorunları ve belediye hizmet sürecini tanımaya ayıracak zamanı kayıp zaman olarak telakki ediyoruz. Bu sebeple sorunların tespitinde, halkımızın talepleri doğrultusunda, ilgili kişi ve kuruluşlardan bilgiler alarak mevcut durum analizleri yaptık. Ayrıca 33 mahallemizi tek tek gezerek, sorunlarını ve taleplerini yerinde tespit ettik. Adıyaman'ı bilen, çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü teknik ekiplerle ve aynı zamanda tüm sorunlar için bütüncül bakış açısıyla, çözüm yöntemleri belirledik" dedi.



'Dost Şehir' Adıyaman



Süleyman Kılınç, konuşmasının önemli bir bölümünde 'dost şehir' vurgusu yaparak, "Ülkemizde mahalli idarelerin yaptıkları hizmetlerin kapsamı ve çeşitliliği giderek artmaktadır. Altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal pek çok çalışmaya da imza atacağımızı duyurmak istiyorum. Bu kapsamda Adıyaman müziğinin, tarihinin, geleneklerinin, yemek kültürünün, mimarisinin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız olacaktır. Gençlerimiz için Millet kıraathanelerinin oluşturulması da öncelikli hedeflerimiz arasındadır.Gençlerimizin kitap okuyacağı, sohbet edebileceği, kötü alışkanlıklarda uzak kalacağı ve temiz, güvenilir mekanlar düzenlemek gençlerimize olan borcumuzdur.



Belediyeler sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmaktan çıkıp, bunların yanında, sosyal, kültürel, sanatsal projelerin de yürütücüsü haline gelmişlerdir. Bu yeterli midir? Her alanda olduğu gibi yerel yönetimler alanında da yeni bakış açılarına, yeni ufuklara, yeni araçlara ihtiyacımız olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Gönül Belediyeciliği ilkesini hizmetlerimizin ana ilkesi sayarak çalışmalarımızı yürütmeye gayret edeceğiz.



Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği şekilde, kibirden uzak, tevazu ve samimiyetle gönüllerde kalmanın yollarını arayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olmaya adayız.



Yabancılaştırmayan, ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, aşağılamayan, hafife almayan bir anlayışla halkımıza hizmetkar olmaya azimliyiz.



Seçildikten sonra görünmez olma anlayışı yerine, seçildikten sonra her yerde daha çok görünür olma ve vatandaşlarımızla hemdert olma, hemhal olma anlayışıyla, ulaşılabilen, erişilebilen, denetlenebilen bir 'dost şehir' oluşturma gayretinde olacağız.



Bir şehrin yönetiminde gönül varsa, orada gönül belediyeciliği yapılıyorsa, orası, her şeyden önce, engelli, yaşlı, yetim-öksüz ve çocuk dostu şehir olmalıdır. Sonra bu şehir, aile, kadın, yabancı, yoksul, çevre, hayvan dostu şehir olmalıdır. Böyle bir şehir, aynı zamanda, şefkat ve merhamet şehridir. Yani, fıtratın şehridir. Belediyecilik hizmetlerinde basının önemli bir yeri var. Hem yapılan çalışmaların halkımıza doğru şekilde anlatılmasında, hem de halkımızın beklentilerinin yönetime aktarılmasında önemli fonksiyon yükleniyorsunuz. Sizlerle ve tüm halkımızla uyum içerisinde Adıyaman'ımıza hizmete kararlıyız" diye konuştu.



Süleyman Kılınç, Şehir Planları, Altyapı ve Ulaşım, Kentsel Dönüşüm, Benzersiz Şehir Adıyaman, Akıllı Şehir Adıyaman, Çevreye Saygılı Şehir Adıyaman, Sosyal Belediyecilik, Yatay Şehirleşme, Halkla Birlikte Yönetim, Tasarruf ve Şeffaflık, Değer Üreten Şehir Adıyaman ana başlıklarında projelerini açıkladı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, parti olarak il genel meclisi ve belediye meclis üyeliklerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, seçici bir liste oluşturduklarını dile getirdi.



Mehmet Dağtekin, "Biz bu davayı üyesinden yöneticisine kadar herkes el birliği ile yükselteceğiz. Süleyman Kılınç'ı yürekten kutluyorum. Süleyman Kılınç'ın projelerini bizde destekleyeceğiz. Elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur. Birlik ve beraberlik içerisinde yerine getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu

Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi

Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı