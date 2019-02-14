Süleyman Kılınç, Seçim Çalışmasını Hızlandırdı

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını hızlandırdı.



AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, partinin hazırladığı programlar dışında bireysel olarakta çalışmalarını sürdürülüyor. Adıyaman'ın kenar mahallelerinden seçim çalışmasına başlayan ve en ücra yerdeki vatandaşlara dahi ulaşmayı hedefleyen Süleyman Kılınç, vatandaşlardan sıcak ilgi görüyor.



Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yöneticileriyle birlikte ziyaretlerini sürdürüyor. Kılınç ve beraberindekiler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, hastane personelini ziyaret etti. Burada hastalar ile sohbet eden Kılınç'a hasta ve hasta yakınları başarılar diledi.



Altınşehir Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek bol kazançlar dileyen Kılınç, "Esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Altınşehir Mahallesi esnaflarımızın sıkıntılarını ve temennilerini dinledik. Güler yüzleri için hepsine teşekkür eder bol kazançlar dilerim. Hem dini hem milli kültürümüzün temelinde eşref-i mahlukat olan insan vardır. Hayatın merkezi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Biz tüm Adıyaman biriz, beraberiz, kardeşiz, bu hizmet için bayrak yarışında birlikte her şartta memleketimize, hemşerilerimize hizmete talibiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

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