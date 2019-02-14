Son Dakika Haberleri: Süleyman Kılınç, Seçim Çalışmasını Hızlandırdı

Süleyman Kılınç, Seçim Çalışmasını Hızlandırdı

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Süleyman Kılınç, Seçim Çalışmasını Hızlandırdı, System.String[]
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını hızlandırdı.

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, partinin hazırladığı programlar dışında bireysel olarakta çalışmalarını sürdürülüyor. Adıyaman'ın kenar mahallelerinden seçim çalışmasına başlayan ve en ücra yerdeki vatandaşlara dahi ulaşmayı hedefleyen Süleyman Kılınç, vatandaşlardan sıcak ilgi görüyor.

Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç beraberinde İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yöneticileriyle birlikte ziyaretlerini sürdürüyor. Kılınç ve beraberindekiler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları, hastane personelini ziyaret etti. Burada hastalar ile sohbet eden Kılınç'a hasta ve hasta yakınları başarılar diledi.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan esnafları ziyaret ederek bol kazançlar dileyen Kılınç, "Esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor. Altınşehir Mahallesi esnaflarımızın sıkıntılarını ve temennilerini dinledik. Güler yüzleri için hepsine teşekkür eder bol kazançlar dilerim. Hem dini hem milli kültürümüzün temelinde eşref-i mahlukat olan insan vardır. Hayatın merkezi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır. Biz tüm Adıyaman biriz, beraberiz, kardeşiz, bu hizmet için bayrak yarışında birlikte her şartta memleketimize, hemşerilerimize hizmete talibiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Adıyaman, Süleyman Kılınç, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'den, HDP'li Temelli'nin Kürdistan Sözlerine Sert Yanıt AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez

CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi Mahkum, Eşinin Pantolununu Çıkarmasını İsteyen Memura Küfrettiği İçin 10 Ay Hapis Cezası Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:15:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süleyman Kılınç, Seçim Çalışmasını Hızlandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]