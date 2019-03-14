Son Dakika Haberleri: Süleyman Kılınç'tan Kültür Merkezi Projesi

Süleyman Kılınç'tan Kültür Merkezi Projesi

1 saat önce

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, modern ve Adıyaman'a yakışır bir kültür merkezi projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Süleyman Kılınç'tan Kültür Merkezi Projesi, System.String[]
AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, modern ve Adıyaman'a yakışır bir kültür merkezi projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Adıyaman'da yıllardır özlemi duyulan Kültür Merkezi Projesiyle ilgili açıklamada bulunan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Kılınç, sosyal ve sanatsal faaliyetlere ağırlık vereceklerini kaydetti.

Adıyaman'a yakışır bir Kültür Merkezi'ne göreve gelir gelmez başlayacaklarını vurgulayan Kılınç, içerisinde 400 kişilik tiyatro salonu, 750 kişilik konferans salonu, sanat atölyeleri, sergi salonları, restaurant-cafe, kapalı otopark, fuaye alanı ve mescitleri bulunan modern bir kültür merkezi olacağının altını çizdi.

Kılınç konuyla ilgili açıklamasında, "Vatandaşlarımızın senelerdir özlemini duyduğu Kültür Merkezi Projemizi göreve geldiğimizde hayata geçireceğiz. Belediyemiz tarafından yapım aşamasına gelen Kültür Merkezimizin inşaatına kısa zamanda başlayacağız. İlimizde güzel bir tiyatro salonu ve konferans salonu ihtiyacı fazlasıyla hissedilmekteydi. Bunun için çeşitli müştemilatları bulunan modern bir merkez yapacağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

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