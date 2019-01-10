Son Dakika Haberleri: Süleyman Koç, Adana Demirspor'da

Süleyman Koç, Adana Demirspor'da

1 saat önce

Adana Demirspor Kulübü, Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Süleyman Koç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süleyman Koç, Adana Demirspor'da, System.String[]
Adana Demirspor Kulübü, Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran Süleyman Koç ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı 24 puanla 9'uncu sırada noktalayan Adana Demirspor, kanat oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor ile bugün sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Koç, kendisini Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye 2.5 yıllık imzayı attı. Daha önce Almanya'da da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2016/2017 sezonunun devre arasında Çaykur Rizespor'a katılırken, yeşil mavili forma ile toplamda 61 maça çıkarak 10 gol, 9 asistlik performansa attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:28 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, Süleyman Koç, Adana Demirspor, Spor
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