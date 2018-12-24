Süleyman Orakçıoğlu: "Küreselleşmeye Işık Hızıyla Devam Ediyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Damat Tween mağaza açılışında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, KKTC'de böylesine bir yatırım yapmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, " Küreselleşmeye ışık hızıyla devam ediyoruz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Damat Tween mağaza açılışında konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, KKTC'de böylesine bir yatırım yapmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, " Küreselleşmeye ışık hızıyla devam ediyoruz" dedi.



Dünyanın birçok ülkesinde yatırımlarını sürdüren Damat Tween, Lefkoşa'da ki 1.300 metrekarelik mağaza açılışını dün gerçekleştirdi. Önemli isimlerin katılım gösterdiği mağaza açılışında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Süleyman Orakçıoğlu, " KKTC'deki en büyük mağazamızı açmış olmaktan gururluyuz. Güney Kıbrıs'tan buraya alışveriş için gelinmesi bizim için çok önemli. Burada çok büyük bir potansiyel olduğunu daha önce de görmüştük. Bakıldığında hem öğrenci kenti olması hem de büyük bir turizm potansiyelinin olması bu kararı almamızda etkili oldu" dedi.



"'Güneş batmayan marka' konumundayız"



Kuzey Kıbrıs'taki en büyük mağazalarını açtıklarını ifade eden Orakçıoğlu, yurt dışında da 10 mağaza açılışı daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Küreselleşmeye ışık hızıyla devam ediyoruz. İtalya, Almanya, Rusya, ve Irak gibi farklı coğrafyalarda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Marka olarak yapmış olduğumuz bir tanımlama var. 'Güneş batmayan marka' konumundayız. Çünkü gün bizim için Avusturalya'da, Sidney'de başlıyor, Uzakdoğu'da devam ediyor. Çok güçlü bir büyüme performansı içerisindeyiz. Bunun yanı sıra 2019 yılı bizim için çok önemli. 2019'da ülkemizdeki mağaza sayılarımız ile yurt dışındaki mağaza sayılarımızı eşitleyeceğiz. Hedefimiz yurt içi ve yurt dışında toplamda mağaza sayımızı 450'ye çıkarmaktır. Dünya moda başkentlerinde büyümemizi çok hızlı bir şeklide sürdürüyoruz. Her yıl İtalya'da yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyoruz. Baktığımızda önümüzde birçok fırsatın olduğunu görüyoruz ve bunları değerlendirmek üzere çalışmalarınızı sürdürüyoruz "diye konuştu. - LEFKOŞA

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